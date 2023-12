Germania: il partito di Wagenknecht vuole un riavvicinamento con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito che la post-comunista Sahra Wagenknecht fonderà a gennaio prossimo vuole un riavvicinamento della Germania con la Russia sul piano dell'economia e una politica in materia di asilo più restrittiva. È quanto dichiarato da Sevim Dagdelen, esponente dell'Alleanza Sahra Wagenknecht – Per la ragione e la giustizia (Bsw). Si tratta dell'organizzazione costituita il 26 settembre scorso dalla stessa Wagenknecht con altri fuoriusciti da La Sinistra, partito post-comunista all'opposizione al Bundestag. Intervistata dall'emittente televisiva “Zdf”, Dagdelen ha affermato che la Bsw respinge “la guerra economica, le stupide sanzioni energetiche contro la Russia”. L'ex esponente di La Sinistra si è poi espressa contro “l’immigrazione incontrollata”, evidenziando la necessità di maggiore “ragionevolezza” e “realismo” nella politica in materia di asilo. Dagdelen ha, infine, negato ogni vicinanza tra la Bsw e Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag: “Non abbiamo proprio nulla in comune”. Da tempo su posizioni filorusse e sostenitrice di una più severa politica per l'immigrazione, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)