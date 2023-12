Gibuti: ripresi i colloqui fra Somalia e Somaliland su rivendicazioni indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi a Gibuti i colloqui fra le autorità federali della Somalia e quelle dello Stato regionale separatista del Somaliland, che dal 1991 rivendicano l'indipendenza dal Paese. Lo riferisce "Garowe online", precisando che il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud è arrivato a Gibuti dove terrà colloqui con il presidente autoproclamato del Somaliland, Muse Bihi Abdi. Il dialogo si era interrotto alcuni mesi fa dopo che le parti non sono riuscite a concordare sui termini di un eventuale accordo. Come riferito dalla presidenza somala in una nota, fanno parte della delegazione presidenziale somala il ministro dell'Interno ed ex capo dell'agenzia di intelligence Ahmed Fiqi, il ministro del Commercio e dell'Industria Jibril Haji e l'inviato speciale in Somaliland Hussein Guled, con l'obiettivo di contribuire al dialogo per trovare un terreno comune. Il Somaliland - territorio che coincide con quello dell'ex protettorato britannico - ha rivendicato l'indipendenza dalla Somalia nel 1991 ma questa non è riconosciuta dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nonostante ciò, il suo territorio è organizzato come uno Stato regolare, con il suo presidente, un esecutivo, la sua magistratura e una Banca centrale. La Somalia ha finora considerato il Somaliland come parte del suo territorio, disconoscendo le rivendicazioni di Hargheisa. (Res)