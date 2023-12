Imprese: Mediaset, anno record per gli ascolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 - prosegue la nota - la rinnovata linea editoriale ha portato anche a una importante crescita d’ascolto delle reti principali. Lo dimostrano gli andamenti delle singole reti generaliste. Canale 5 si conferma la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale 5 18.3 per cento / Rai 1 14.1 per cento). Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge l’8,2 per cento (Rai2 4.6 per cento). È terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1. Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore rispetto alla diretta concorrente con il 4.0 per cento (La7 3.4 per cento) e con il 5.4 per cento è leader anche nelle prime serate d’informazione (La7 4.1 per cento). Il 2023 è stato per Mediaset un anno record anche per gli ascolti digital (Tv connesse, Pc, device mobili): dal 2022, in un solo anno, sono raddoppiati. Mediaset è primo editore italiano per i consumi non lineari: quasi 4,4 miliardi di video visti. Rispetto allo scorso anno - conclude la nota -, l’incremento certificato è del +40.6 per cento di tempo dedicato alla visualizzazione di contenuti Mediaset. (Com)