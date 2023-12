Germania: camion contro la folla a Passau, un morto e quattro feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un camion ha travolto la folla nel centro di Passau, causando un morto e quattro feriti. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, aggiungendo che il conducente del mezzo è stato ricoverato in ospedale. La polizia non è stata in grado di fornire alcuna informazione sui fatti, se si sia trattato di un incidente o di un atto premeditato. Non si esclude che il conducente del camion sia stato colpito da un malore, perdendo il controllo del veicolo. (Geb)