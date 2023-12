I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: quinto gruppo di volontari medici degli Emirati si dirige nella Striscia - Un quinto gruppo di operatori sanitari degli Emirati Arabi Uniti è arrivato nella Striscia di Gaza per aiutare i civili palestinesi rimasti feriti nel conflitto tra il movimento islamista palestinese Hamas e l’esercito israeliano. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Sale, così, a 43 il numero totale di volontari medici provenienti dagli Emirati. Al momento, l’ospedale da campo emiratino allestito nella Striscia ha curato più di 757 pazienti dalla sua apertura, il 2 dicembre scorso. L’ospedale comprende sale operatorie attrezzate per eseguire interventi di chirurgia generale, pediatrica e vascolare, nonché sale di terapia intensiva per adulti e bambini, un reparto di anestesia e ambulatori specializzati tra cui medicina interna, odontoiatria, ortopedia, psichiatria, medicina di famiglia, pediatria e ginecologia. Questa settimana, gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato a Gaza più di 1,6 milioni di indumenti caldi e coperte per aiutare i palestinesi ad affrontare le dure condizioni invernali. (segue) (Res)