- Medio Oriente: presidenza Affari ecclesiastici “fermezza degli armeni” contro assalti coloni - I recenti assalti contro i residenti del quartiere armeno di Gerusalemme da parte dei coloni israeliani “non mineranno la fermezza, la volontà e la determinazione degli armeni di Palestina nella difesa del loro quartiere e del patrimonio storico di Gerusalemme". Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, riportando il comunicato di ieri del Comitato presidenziale supremo per il seguito degli affari ecclesiastici in Palestina. Il Comitato ha denunciato l'attacco dei coloni contro i residenti e i monaci armeni che protestavano nel quartiere armeno della Città Vecchia di Gerusalemme. "Ciò a cui viene esposta la zona è parte di un processo sistematico guidato dal governo estremista israeliano per svuotare i quartieri arabi di Gerusalemme in preparazione alla loro giudaizzazione", ha affermato Ramzi Khoury, presidente del Comitato e membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Khoury ha invitato la comunità internazionale e tutti i gruppi per i diritti umani a fermare le forme di sfollamento forzato da parte israeliana contro i palestinesi. (Res)