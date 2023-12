I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Slovacchia: accordo per la gestione del Centro nazionale per le protesi - Il capo dell'Autorità per il sostegno e lo sviluppo dei servizi terapeutici, Ahmed Militan, ha firmato un accordo d'intesa con la società slovacca Axis, specializzata in fisioterapia, per la gestione del Centro nazionale per le protesi, a Misurata, nel nord della Libia. In base all'accordo, Axis metterà a disposizione personale specializzato per la gestione del Centro, svilupperà un piano operativo e di formazione e fornirà le attrezzature necessarie per la fisioterapia. Da parte sua, il Centro ha dichiarato che l'accordo rientra nel quadro del suo piano strategico di localizzazione delle cure a domicilio. (segue) (Res)