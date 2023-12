© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: crescita del 3,8 per cento nell'anno fiscale 2022/23 - L'economia dell'Egitto ha registrato un tasso di crescita del 3,8 per cento nell'anno fiscale 2022/2023. E' quanto annunciato durante una riunione ministeriale, presieduta dal primo ministro Mustafa Madbouly. Al fine di aumentare i tassi di crescita dell'economia egiziana, il governo del Cairo continua a incoraggiare un maggiore afflusso di investimenti stranieri nel Paese, puntando ad aumentare il loro contributo all'economia locale e auspicando a un aumento dei proventi netti degli investimenti diretti esteri. Il piano a medio termine del governo egiziano punta a flussi di investimenti diretti esteri pari a circa 11 miliardi di dollari entro la fine dell'attuale anno fiscale 2023/2024, con un aumento costante per raggiungere circa 16 miliardi di dollari entro l'anno 2025/2026. (Res)