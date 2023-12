Germania: ministra Interno tedesca, bilancio positivo per politica migranti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha tracciato un bilancio positivo per la politica per i migranti nel 2023. Intervistata dal quotidiano "Rheinische Post", l'esponente del governo federale ha affermato che "quest'anno abbiamo fatto grandi passi avanti per controllare e organizzare con più forza l'immigrazione". Faeser ha aggiunto che, "con la legge sull'immigrazione dei lavoratori qualificati", sarà possibile portare in Germania manodopera specializzata di cui vi è "urgente bisogno in numerosi settori". La ministra dell'Interno tedesca ha poi sottolineato l'importanza dell'accordo nell'Ue per la riforma del Sistema europeo comune di asilo (Ceas). Con l'intesa, ha osservato Faeser, "superiamo anni di profonda divisione in Europa sulla questione dei rifugiati". In particolare, la modifica del Ceas porterà "per la prima volta" a una "ripartizione vincolante" dei profughi tra gli Stati membri dell'Ue e limiterà efficacemente l'immigrazione illegale con lo svolgimento della procedure di asilo alle frontiere esterne dell'Ue per i migranti che hanno scarse possibilità di ottenere la protezione internazionale. Faeser ha poi affermato che, grazie ai controlli ai confini della Germania, il totale degli ingressi illegali nel Paese è diminuito "da oltre 20 mila a ottobre a circa 7.300 a novembre, ossia di oltre il 60 per cento". Come infine evidenziato dalla ministra dell'Interno tedesca, dalla metà di ottobre, la Polizia federale (Bpol) ha arrestato "circa 340 trafficanti" di esseri umani. (Geb)