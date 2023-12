Spagna: segretario generale Tesoro succederà a Calvino al ministero dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale segretario generale del Tesoro e delle Finanze internazionali, Carlos Cuerpo, succederà alla ministra dell'Economia, Nadia Calvino, dopo la sua nomina a presidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) a partire dal primo gennaio 2024. "Ho già comunicato questa decisione al capo dello Stato", ha fatto sapere il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale rilasciata dalla Moncloa per comunicare i cambiamenti nell'esecutivo. (Spm)