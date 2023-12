Abruzzo: approvata Legge Stabilità regionale 2024 e bilancio previsione finanziario 2024-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale abruzzese ha approvato nel corso della notte, a maggioranza, la Legge di Stabilità Regionale 2024 e il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 i più importanti e strategici documenti di programmazione dell'ente. Il Bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, prevede una movimentazione complessiva per oltre 14 miliardi di euro nel triennio. Raggiunto il completo ammortamento del disavanzo relativo agli esercizi 2014 e 2015 che alla data di insediamento di questa amministrazione regionale ammontava a 450 milioni di euro. Questo ha consentito di liberare risorse da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dalla manovra regionale tra i quali: ulteriori 53,8 milioni di euro con decorrenza dall'esercizio 2026 all'annualità 2030 per la realizzazione del programma di edilizia sanitaria; stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro nel triennio 2024/2026, per il cofinanziamento di programmi nazionali e comunitari; maggiori dotazioni per il servizio di trasporto pubblico locale per circa 30 milioni di euro; copertura integrale del contratto di servizio con Trenitalia spa per oltre 686 milioni di euro nel decennio 2023/2033; interventi di manutenzione per l'assetto del territorio per circa 18 milioni di euro; stanziamento di ulteriori 7,5 milioni di euro per iniziative ed eventi in ambito sportivo e turistico; stanziamento di 5 milioni di euro per assegnazione Borse di studio; Protezione civile (12 milioni euro); incremento dotazioni contratto di servizio con Fira spa, per interventi nell'ambito dello sviluppo economico per ulteriori 600 mila euro; stanziamento di fondi per oltre 36 milioni di euro per la definizione di posizioni debitorie risalenti alle annualità pregresse. (segue) (Gru)