Abruzzo: approvata Legge Stabilità regionale 2024 e bilancio previsione finanziario 2024-2026 (2)

- La Legge di Stabilità regionale per il 2024 prevede importanti disposizioni in ambito finanziario e individua una serie di interventi nei diversi settori di interesse la cui realizzazione è ritenuta prioritaria da parte dell'amministrazione regionale. Previsto il rifinanziamento di numerose leggi regionali, oltre a numerosi stanziamenti cosiddetti continuativi, in differenti campi di azione (edilizia sanitaria, trasporto pubblico locale, protezione civile, sostegno agli enti locali, assetto del territorio e contrasto del dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, rilancio delle imprese). Rifinanziate leggi regionali a carico del Consiglio regionale: costituzione dell'istituto abruzzese per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza; partecipazione del Consiglio regionale alla costituzione dell'associazione "L'Abruzzo in Europa"; contributo alle spese per studenti e docenti in visita all'Emiciclo; disposizioni per l'organizzazione di eventi e la concessione di contributi; sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate; istituzione del garante per l'Infanzia; Festival dannunziano; istituzione della "Giornata della memoria del sisma del 6 aprile 2009"; istituzione del concorso regionale "Per non dimenticare le vittime del terrorismo"; interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della Transumanza e del patrimonio tratturale regionale, la Notte dei serpenti, festival dei popoli europei; sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale; efficientamento dell'attività giudiziaria della Regione; fondo per la sussidiarietà del Terzo settore; "Mir Museo italiano sul realismo"; difensore civico; garante dei Detenuti; Corecom Abruzzo. (segue) (Gru)