Romania: Iohannis promulga la legge di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha promulgato la legge di bilancio per il prossimo anno. Il progetto legislativo era stato approvato dal governo il 15 dicembre e adottato poi cinque giorni dopo dal Parlamento attraverso una procedura accelerata. Nel 2024, il bilancio di stato della Romania punterà su investimenti per un valore di circa il 7 per cento del Pil, nonché su una crescita economica del 3,4 per cento, mentre il deficit è stimato al 5 per cento del Pil. (Rob)