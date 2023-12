Roma: esaltava la jihad e gli attentati suicidi, espulso 31 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, adottato dal Ministro dell'Interno per motivi di sicurezza dello Stato, a carico di un cittadino egiziano di 31 anni. Grazie alla sinergia tra la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, la Digos e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e la Digos di Modena, l'uomo è stato intercettato ed espulso. Per diverso tempo l'ufficio investigativo del Ros dei Carabinieri lo ha monitorato, anche su vari canali social, scoprendo che lo straniero propagandava lo stato islamico, esaltando il jihad e attentati suicidi, quali strumenti per stabilire la supremazia dell'Islam. L'uomo è stato espulso e rimpatriato. (Rer)