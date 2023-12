Ue: Sanchez, con presidente Delors Spagna e Portogallo hanno realizzato il sogno europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha reso omaggio oggi all'ex presidente della Commissione europea, il francese Jacques Delors, scomparso questa settimana, sottolineando che durante il suo mandato la Spagna e il Portogallo hanno realizzato il sogno di entrare nell'Unione Europea nel 1986. Lo ha fatto all'inizio della sua apparizione al palazzo della Moncloa, durante la quale ha annunciato che Maria Jesus Montero sarà vicepresidente del governo e la nomina di Carlos Cuerpo a nuovo ministro dell'Economia in vista dell'assunzione delle presidenza della Banca europea per gli investimenti di Nadia Calvino. Sanchez ha voluto rendere un "sentito omaggio a nome del popolo spagnolo" alla figura di Delors, che ha descritto come un "esemplare socialdemocratico francese e punto di riferimento europeista. Che uno dei grandi architetti dell'ideale dell'Europa unita riposi in pace", ha concluso. (Spm)