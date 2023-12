Mar Rosso: Germania pronta a sostenere nuova missione dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania è "pronta" a sostenere una nuova missione militare dell'Ue nel Mar Rosso, volta a proteggere le navi mercantili dagli attacchi degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen appoggiati dall'Iran. È quanto reso noto dal ministero degli Esteri tedesco, come riferisce il settimanale "Der Spiegel". L'istituzione di questa missione si inserisce nel dibattito in corso nell'Ue sulla partecipazione dei Paesi membri a "Prosperity Guardian", l'operazione internazionale per la sicurezza nel Mar Rosso guidata dagli Stati Uniti che intende proteggere i traffici nella regione dall'aggressione degli insorti yemeniti. Nella scorsa settimana, "anche su iniziativa tedesca", i rappresentanti degli Stati membri dell'Ue si sono incontrati a Bruxelles per discutere dell'ampliamento al Mar Rosso di Eu Navfor Somalia - Atalanta, l'operazione europea per il contrasto alla pirateria in corso al largo del Corno d'Africa dal 2008. Successivamente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, ha annunciato che era stato approvato un contributo europeo a "Prosperity Guardian". (segue) (Geb)