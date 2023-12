Russia: ministro Energia, a fine anno estrazione petrolio a 523 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine del 2023 l'estrazione di petrolio russo dovrebbe essere pari a circa 523 milioni di tonnellate. Lo ha affermato nel corso di una conferenza stampa il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov. In precedenza, il vicepremier russo Aleksandr Novak aveva affermato che la stima per l'estrazione di petrolio in Russia per il 2023 è stata di 527 milioni di tonnellate, mentre nel 2022 il tasso ha raggiunto 535 milioni. (Rum)