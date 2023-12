Imprese: Confindustria, nel 2023 economia meridionale contraddistinta da una generale tenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il check-up Mezzogiorno 2023, l’analisi congiunturale sullo stato di salute dell’economia meridionale realizzato annualmente da Confindustria e Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo), conferma alcuni segnali positivi e una generale tenuta delle imprese rispetto a quanto emerso nell’edizione 2022. Lo comunica Confindustria in una nota. Infatti, la stima dell’Indice sintetico dell’economia meridionale per il 2023, elaborata tenendo conto delle principali variabili macroeconomiche, risulta in crescita per il terzo anno consecutivo, dopo il crollo registrato nel 2020. Il valore stimato per il 2023 è pari a 534,9, ossia 8,8 punti in più rispetto al dato dell’anno precedente. Inoltre, da notare che, sulla scia di quanto emerso per il 2022, si supera il livello del 2007. Ferme le criticità strutturali del sistema economico meridionale, l’analisi congiunturale evidenzia, dunque, una crescita dei singoli indicatori che compongono l’indice rispetto all’anno precedente. Molto positiva - prosegue la nota - la stima sul dato relativo agli investimenti al sud, che cresce di quattro punti percentuali rispetto al 2022 e di ben 17 rispetto al 2019, a conferma di una dinamica che va però sicuramente rafforzata, attraverso adeguate politiche di sostegno all’attività di impresa. Particolarmente significativo, inoltre, il contributo dell’esportazione, che cresce di oltre 40 punti rispetto al 2019. Alla stima dell’indice sintetico si accompagnano le previsioni sul Pil per il 2024, che si attesta a +0,6 per cento nel Mezzogiorno. Sulla conferma di questo dato influirà in modo considerevole l’effettiva "messa a terra" delle risorse disponibili, in primis quelle legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’occupazione nel Mezzogiorno aumenta del 4 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un incremento per il sud maggiore di quello registrato in tutte le altre aree del Paese, superando i 6,3 milioni di unità. (segue) (Com)