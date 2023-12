Imprese: Confindustria, nel 2023 economia meridionale contraddistinta da una generale tenuta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’occupazione femminile - spiega Confindustria - mostra segnali positivi, con un +5,7 per cento per oltre 2,3 milioni di unità. All’aumento degli occupati da un anno all’altro non corrisponde, però, un significativo progresso in termini assoluti di valore degli occupati. Nel terzo trimestre 2023, infatti, nel Mezzogiorno si è concentrato quasi il 27 per cento dell’occupazione nazionale e il 23,4 per cento di quella femminile, valori ancora troppo bassi se rapportati alla quota della popolazione che vive al sud. Queste dinamiche congiunturali evidenziano un Mezzogiorno resiliente alle crisi degli ultimi anni e con rilevanti potenzialità di rilancio. Le stesse dinamiche, ovviamente, non appaiono risolutive rispetto alle complessità strutturali dell’area. Sono almeno tre i grandi fattori di sviluppo su cui il Mezzogiorno deve crescere.Si tratta delle cosiddette "3 c": competenze (dalla formazione all’innovazione), connettività (attraverso adeguate infrastrutture di connessione stradale, ferroviaria, portuale e aerea, ma anche e soprattutto digitale e tecnologica) e competitività delle imprese (anzitutto in termini di densità e intensità imprenditoriale). È necessario, quindi, insistere sul rafforzamento dell’economia del Mezzogiorno, attraverso interventi mirati, che sostengano gli investimenti, specie per le transizioni e l’occupazione di qualità. A tal fine - conclude la nota -, occorre una politica industriale che, sfruttando le ingenti risorse a disposizione - europee e nazionali - possa creare un ambiente favorevole alla crescita di territori e imprese del Mezzogiorno e, al contempo, ne valorizzi le potenzialità produttive. (Com)