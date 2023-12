Superbonus: Barelli, Forza Italia ha ottenuto migliore soluzione possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul superbonus l'accordo chiuso in maggioranza prevede un decreto del Consiglio dei ministri che permetta di proseguire nel 2024 i lavori non terminati entro fine 2023, con un bonus del 70 per cento. Mentre per i proprietari con un reddito e un Isee basso (come sarà previsto nel citato decreto) il bonus rimarrà al 110 per cento, anche se i lavori non sono terminati a fine anno". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, in una intervista a "Il Dubbio". "Inoltre - ha proseguito - nessuna somma da restituire allo stato nel caso di lavori iniziati e non terminati. In tale modo sono tutelati i proprietari con i redditi bassi. Quella dei Bonus edilizi è stata una misura mal ideata e gestita ancora peggio dai precedenti governi soprattutto per la carenza di controlli, costata allo Stato oltre 150 miliardi. Ma non sarebbe giusto che cittadini e condomini onesti paghino per tutti, subendo l'interruzione drastica delle agevolazioni con i lavori a metà. Il ministro Giorgetti svolge bene il suo ruolo a tutela dei conti pubblici e ritengo che la soluzione ottenuta da Forza Italia sia la migliore possibile", ha concluso. (Rin)