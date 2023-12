Migranti: Spagna, da inizio anno 52.945 arrivi irregolari, il dato più alto dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'anno fino al 15 dicembre sono arrivati in Spagna 52.945 migranti irregolari, il dato più alto dal 2018 quando erano giunte nel Paese iberico 64.298 persone. E' quanto emerge dai dati del ministero dell'Interno consultati dal quotidiano "20 Minutos". Gli arrivi alle sole Isole Canarie quest'anno superano già quelli del 2006, quando accolsero 31.678 persone a fronte di 37.187 arrivi del 2023. Secondo i dati dell'Interno, la maggior parte degli arrivi in Spagna avviene via mare (51.739) pari all'86,2 per cento. Di fronte all'aumento degli arrivi irregolari e al collasso del sistema di accoglienza, l'ex ministro dell'Inclusione, della sicurezza sociale e delle migrazioni, Jose Luis Escriva, aveva lasciato in sospeso l'organizzazione di una Conferenza settoriale sull'immigrazione con le regioni. L'incontro si è tenuto ieri sotto la guida della nuova ministra, Elma Saiz, che ha chiesto agli enti locali un "impegno comune" tra le amministrazioni e un esercizio di "solidarietà interterritoriale". (Spm)