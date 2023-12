Gaza: fazioni palestinesi della resistenza concordano su governo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le cinque fazioni della resistenza palestinese, tra cui Hamas, Jihad islamica, Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Fronte democratico per la liberazione della Palestina e Fronte popolare per la liberazione della Palestina, hanno concordato di formare un governo di unità nazionale della Palestina “derivante da un consenso globale”. Lo ha reso noto l'emittente egiziana “Al Qahera News”, riportando un comunicato diffuso ieri dalle stesse fazioni. “I residenti della Striscia di Gaza stanno ostacolando i progetti di sfollamento dall’area, nonostante la ferocia della guerra portata avanti dall’esercito israeliano, che intende sterminare la causa palestinese e i legittimi diritti nazionali del nostro popolo", hanno detto le fazioni, aggiungendo: "Abbiamo deciso di convocare un incontro nazionale inclusivo e vincolante che includa tutte le parti per attuare quanto concordato".(Res)