Libano: ambasciatrice Usa Shea conclude il mandato a Beirut

- L'ambasciatrice degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, ha completato i saluti di commiato ai funzionari in Libano ed è partita per la sua nuova sede di servizio a New York. La nuova ambasciatrice, Lisa Johnson, arriverà entro la metà di gennaio in Libano, dove ha già soggiornato per circa due anni, dal 2002 al 2004. Shea ha concluso i suoi incontri ufficiali con il leader druso Walid Jumblatt, alla presenza del deputato Marwan Hamadé. Quest'ultimo ha rivelato che "Shea ha informato Jumblatt della posizione statunitense riguardo alle questioni in sospeso in Libano, in particolare quelle legate alla realtà del Libano meridionale, alla luce dell'escalation degli sviluppi in materia di sicurezza e degli attacchi quotidiani israeliani". Secondo quanto riporta il quotidiano del Kuwait “Al Anbaa”, "Shea ha rivelato che il consigliere per le questioni energetiche Usa, Amos Hochstein, visiterà Beirut a metà gennaio, portando con sé una nuova iniziativa legata all'attuazione della risoluzione Onu 1701”, approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu dopo la guerra del 2006.(Lib)