Tlc: Open Fiber, la rete ultraveloce digitalizza Bizzarrone

- La rete ultraveloce oggi disponibile a Bizzarone, in provincia di Como, raggiunge 745 unità immobiliari, tra abitazioni, attività commerciali e imprese attraverso la tecnologia Ftth (Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici) l’unica in grado di restituire velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo e latenza inferiore ai 5 millisecondi. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel e sono stati posati 6 chilometri di infrastruttura ultraveloce a copertura del territorio comunale. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme agli Internet Service Provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata a Bizzarone: gli utenti interessati possono verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito per iniziare a navigare ad altissima velocità. (Com)