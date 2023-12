Sardegna: GdF Cagliari, scoperta maxi-evasione nel campo della fiscalità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha recentemente portato alla luce un intricato caso di evasione fiscale transnazionale. In particolare, le Fiamme Gialle hanno individuato una società apparentemente estera operante nel territorio della città metropolitana di Cagliari. Questa società, pur formalmente registrata come ente straniero, agiva in pratica come un'azienda nazionale, eludendo però il versamento delle tasse sui redditi generati sul suolo italiano. L'azienda, dietro la facciata giuridica di soggetto estero, trasferiva i profitti ottenuti al di fuori del territorio nazionale, privando così il Fisco italiano delle dovute entrate e favorendo indebitamente un altro Paese. Inoltre, parte dei redditi sottratti alla tassazione derivava da finanziamenti pubblici destinati alla costruzione e manutenzione di un sofisticato strumento tecnologico. Questo strumento, valutato oltre 70 milioni di euro e finanziato con contributi pubblici, è stato realizzato da un'azienda estera che ha operato sul territorio isolano per circa 15 anni. Per un certo periodo, si è avvalsa di una consociata italiana, senza però dichiarare la presenza di una stabile organizzazione in Italia. (segue) (Rsc)