Sardegna: GdF Cagliari, scoperta maxi-evasione nel campo della fiscalità internazionale (2)

- L'approfondita attività investigativa condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di scoprire che la società estera, dichiarandosi soggetto non residente, ha goduto di vantaggi fiscali nei rapporti commerciali con il committente e con altre aziende sub-appaltatrici nazionali. Tutto ciò, eludendo gli obblighi fiscali e formali imposti a un'azienda italiana, sia in termini di imposte dirette che di Iva. Grazie alle prove raccolte nel corso dell'ispezione, l'Agenzia delle Entrate è riuscita a far valere i propri diritti e a riscuotere complessivamente oltre 2 milioni di euro dal soggetto estero. Questa somma include maggiori imposte, sanzioni ed interessi, oltre a 680.371 euro di IVA non spettante, indebitamente rimborsata alla società estera. La vicenda, che ha coinvolto un progetto di ricerca scientifica ed il monitoraggio delle missioni aerospaziali, rappresenta un esempio eloquente di come sottrazioni fiscali possano minare non solo le risorse economiche del Paese, ma anche la fiducia nel corretto funzionamento delle norme tributarie. (Rsc)