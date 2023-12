Imprese: Huawei prevede crescita del fatturato del 9 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei prevede di generare oltre 98,5 miliardi di dollari di fatturato nel 2023. È quanto sostenuto dal presidente di turno della società, Ken Hu, in un messaggio inviato al personale in vista del Capodanno. La cifra segnerebbe una crescita dei ricavi di circa il 9 per cento su anno, contro i 91 miliardi di dollari riportati nel 2022. "Dopo anni di duro lavoro, siamo riusciti a superare la tempesta. E ora siamo praticamente di nuovo sulla buona strada”, ha dichiarato Ken nel messaggio, alludendo alla battuta d’arresto subita dalla società dopo che le sanzioni statunitensi hanno paralizzato alcuni suoi segmenti di business a partire dal 2019. (Cip)