Cina-Usa: Pechino, colloqui tra ufficiali forze armate sono stati “positivi e costruttivi”

- I colloqui tenuti in videoconferenza dagli ufficiali delle forze armate di Cina e Stati Uniti il 21 dicembre scorso sono stati “positivi e costruttivi”. Lo sostiene il portavoce del ministero della Difesa Wu Qian, secondo cui le parti hanno avuto “un sincero e approfondito scambio d’opinioni” su questioni di interesse comune e sui consensi raggiunti dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden nel summit tenuto a novembre a San Francisco. "In futuro, auspichiamo che Washington lavori nella nostra stessa direzione e intraprenda azioni concrete sulla base dell'uguaglianza e del rispetto per promuovere lo sviluppo solido e costante delle nostre relazioni militari”, ha detto Wu. Ai colloqui della settimana scorsa hanno partecipato il capo di Stato maggiore della Commissione militare centrale cinese, Liu Zhenli, e il capo di Stato maggiore delle forze armate statunitensi, Charles Brown. (Cip)