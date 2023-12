Australia: 15enne ucciso da uno squalo, è il terzo attacco mortale da maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzino di 15 anni è stato aggredito e ucciso da uno squalo mentre praticava il surf a Ethel Beach nella penisola di Yorke, nel sud dell’Australia. L’attacco, attribuito a un grande squalo bianco, è il terzo attacco mortale di uno squalo registrato in Australia dallo scorso maggio. Il 15enne, Khai Cowley di Adelaide, è stato prontamente soccorso e portato a riva dai servizi di emergenza, che però non sono riusciti a salvargli la vita. Dal 2000 ad oggi l’Australia meridionale ha registrato in tutto 11 attacchi mortali di squali, e i tre episodi degli ultimi mesi rappresentano dunque una preoccupante accelerazione.(Res)