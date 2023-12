Pakistan: premier ad interim vieta celebrazioni di Capodanno in solidarietà coi palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwaarul Haq Kakar, ha annunciato ieri un divieto di celebrazione del Capodanno nel Paese in segno di solidarietà nei confronti del popolo di Gaza. In un breve discorso alla nazione, Kakar ha esortato alla solidarietà con i palestinesi e a manifestare sobrietà e umiltà nella celebrazione del Capodanno. "Tenendo conto della situazione assai preoccupante in Palestina e per mostrare solidarietà ai nostri fratelli e sorelle palestinesi, il governo imporrà un divieto rigoroso su qualsiasi tipo di evento per il Capodanno", ha detto il premier. Kakar ha ricordato che oltre 21.000 palestinesi sono stati uccisi finora a Gaza dalle forze israeliane che "hanno superato tutti i limiti di violenza e ingiustizia" con circa 9.000 bambini morti dall'inizio dei bombardamenti israeliani il 7 ottobre. "L'intera nazione pakistana e il mondo musulmano sono in uno stato di angoscia per il massacro di bambini innocenti e il genocidio dei palestinesi disarmati a Gaza e in Cisgiordania", ha detto il premier, aggiungendo che il Pakistan è impegnato in colloqui con la Giordania e l'Egitto per fornire tempestivamente aiuti alla Palestina e per evacuare i feriti presenti a Gaza.(Inn)