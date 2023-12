Regno Unito: “The Times”, Blair considerava marmi Partenone "merce di scambio" per Olimpiadi 2012

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua carica di primo ministro del Regno Unito, Tony Blair aveva preso in considerazione l'idea di offrire i marmi del Partenone alla Grecia con un prestito a lungo termine come "merce di scambio" per incrementare gli sforzi di Londra per ospitare i Giochi Olimpici nel 2012. È quanto emerge da alcuni file declassificati ripresi dal quotidiano "The Times". Una serie di documenti del 2003 mostrano l'entusiasmo dell'allora primo ministro nel nominare Lord Owen, l'ex ministro degli Esteri, come negoziatore per sbloccare la situazione di stallo sulle antiche sculture, che persiste ancora oggi. Owen riteneva che i cosiddetti marmi di Elgin, dal nome del diplomatico che li trasferì dalla Grecia in territorio britannico a inizio Ottocento, potessero essere uniti ed esposti insieme, prima ad Atene per i Giochi olimpici del 2004 e poi a Londra per il 2012. Blair, in una nota scritta a mano in un documento diretto alla sua consulente culturale, aveva appoggiato l'idea di condividere le sculture greche. I marmi del Partenone si trovano attualmente al British Museum di Londra, e sono stati oggetto di recenti screzi diplomatici tra il primo ministro britannico, Rishi Sunak, e il suo omologo greco, Kyriakos Mitsotakis. (Rel)