Ucraina: Forze armate, 14 droni russi distrutti al sud del Paese

- Questa notte le forze ucraine hanno abbattuto 14 droni russi al sud dell'Ucraina. Lo si legge in un messaggio pubblicato sul canale Telegram delle truppe meridionali delle Forze armate ucraine. In particolare, un drone è stato distrutto nella regione di Kherson, tre aeromobili nella regione di Mykolaiv e dieci droni nella regione di Odessa. Inoltre, lo Stato maggiore ucraino ha riferito oggi su Facebook che ieri sera la difesa aerea ucraina ha distrutto 18 su 22 droni che la Russia ha lanciato contro diverse città. I maggiori danni, come ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina, Yuri Ignat, sono stati causati invece dagli attacchi missilistici notturni. Secondo quanto ha detto Ignat nel corso di una diretta televisiva, la Russia ha utilizzato circa 18 bombardieri strategici Tu-95 per lanciare missili da crociera e balistici, nonché missili del tipo Kh-32 e Kh-22, Kh-101, Kh-555 e Kinzhal. "Hanno preso di mira tutta l'Ucraina (...) La mappa era in realtà tutta coperta di bersagli aerei del nemico, in tutte le aree, in tutte le direzioni", ha affermato il portavoce, precisando che le forze di Mosca hanno prima condotto una ricognizione con droni e poi hanno lanciato missili di diversi tipi. (Kiu)