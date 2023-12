Vietnam: crescita inferiore alle attese, più 5,05 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 5,05 per cento nel 2023, mancando l'obiettivo ufficiale di crescita del 6,5 per cento a causa del crollo della domanda estera, che ha pesato sulle esportazioni del Paese. Il dato è in netto contrasto con il 2022, quando il Vietnam aveva registrato una crescita dell'8,02 per cento, la più veloce in un quarto di secolo, a seguito del rimbalzo delle esportazioni e delle vendite al dettaglio interne dopo la revoca di tutte le misure di lockdown legate alla pandemia. La crescita ha subito un rallentamento quest'anno a causa della debolezza della domanda globale, e il Fondo monetario internazionale prevedeva che la crescita del Pil nel 2023 sarebbe stata del 4,7 per cento.(Fim)