Cina: ex dirigente Banca centrale condannato a 16 anni per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sun Guofeng, ex dirigente della Banca centrale cinese (Pboc), è stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione per aver accettato tangenti, divulgato segreti di Stato e aver compiuto insider trading. Lo ha reso noto la procura cinese, ricordando che le indagini a carico dell’ex direttore del dipartimento di politica monetaria della banca sono iniziate nel 2022. In particolare, Sun avrebbe divulgato una serie di informazioni riservate tra il 2002 e il 2020 in cambio di tangenti per 2,96 milioni di dollari. Altri 1,6 milioni di dollari gli sarebbero fruttati dalla vendita di informazioni privilegiate sui piani di fusione e acquisizione di una società quotata a Shanghai tra il 2014 e il 2015. A Sun è stata inflitta una multa di circa due milioni di dollari. (Cip)