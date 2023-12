Hong Kong: Agnes Chow ufficialmente ricercata a Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista pro-democrazia Agnes Chow, recentemente fuggita in Canada, è ufficialmente ricercata dalla polizia di Hong Kong per violazione dei termini di rilascio su cauzione, che le imponevano di far ritorno nella regione speciale cinese entro la giornata di ieri. Un portavoce della polizia di Hong Kong ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” che le autorità “condannano con forza le deplorevoli azioni” di Chow, e “non risparmieranno alcuno sforzo per riportarla alla giustizia in accordo con la legge”. La polizia di Hong Kong ha ribadito che l’attivista “sarà braccata a vita a meno di consegnarsi” alle autorità della ex colonia britannica. (segue) (Git)