Cina: ministero Commercio “fiducioso” nella crescita economica nel 2024

- La Cina ha “fiducia” nel mantenimento della stabilità del commercio estero quest’anno e sta registrando un crescente numero di “fattori positivi” per lo sviluppo economico nel 2024. Lo sostiene il portavoce del ministero del Commercio cinese, He Yadong, secondo cui il commercio estero ha superato l’impatto della contrazione della domanda globale e la tendenza al ribasso dei prezzi. Nonostante le “incertezze” che continuano a gravare sulla crescita, la Cina “sta registrando un crescente numero di fattori favorevoli allo sviluppo economico” nel 2024, ha detto He. (Cip)