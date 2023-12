Mar Rosso: nave da guerra Usa abbatte drone e missile lanciati dagli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cacciatorpediniere lanciamissili Uss Mason della Marina militare degli Stati Uniti ha abbattuto un drone e un missile balistico antinave lanciato ieri dai ribelli yemeniti Houthi sostenuti dall'Iran. Lo ha riferito ieri tramite una nota il Comando centrale delle Forze armate Usa (Centcom): “L'Uss Mason (Ddg 87) ha abbattuto un drone e un missile balistico antinave nel Mar Rosso meridionale che sono stati lanciati dagli Houthi", afferma la nota, secondo cui “non ci sono stati danni a nessuna delle 18 navi nella zona o segnalazioni di feriti". Quello di ieri – ha evidenziato il Centcom – è stato il 22esimo tentativo di attacco alla navigazione internazionale da parte degli Houthi da metà ottobre. I ribelli sciiti hanno ripetutamente preso di mira le navi lungo la cruciale rotta di navigazione del Mar Rosso in risposta all’offensiva di Israele contro il gruppo islamista palestinese Hamas a Gaza. Gli attacchi stanno mettendo a rischio una rotta da cui transita fino al 12 per cento del commercio globale, spingendo gli Stati Uniti a istituire una task force navale multinazionale all'inizio di questo mese per proteggere la navigazione in quell’area.(Was)