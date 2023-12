Indonesia: marina militare respinge barcone di rifugiati rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nave della marina indonesiana ha respinto una imbarcazione carica di rohingya provenienti dal Myanmar e diretti verso la provincia indonesiana di Aceh. Lo ha annunciato un portavoce delle forze armate, mentre aumentano gli sbarchi di rohingya in fuga dal Myanmar, dilaniato dai conflitti civili, e dal vicino Bangladesh, dove centinaia di migliaia di rohingya hanno trovato rifugio in campi profughi negli scorsi anni. L’imbarcazione in legno è stata avvistata nelle acque vicino all'isola di Weh, al largo di Sumatra, ha dichiarato il portavoce militare Nugraha Gumilar. La nave militare indonesiana ha "seguito" la barca fino a quando è uscita dalle acque indonesiane e "non è tornata". Il portavoce non ha fornito stime in merito a quante persone si trovassero a bordo della barca. (segue) (Fim)