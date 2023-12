Indonesia: marina militare respinge barcone di rifugiati rohingya (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha espresso in un comunicato “profondo turbamento” per l’aggressione di una folla “a un luogo che ospita famiglie di rifugiati vulnerabili, per la maggior parte bambini e donne", e ha chiesto alle autorità indonesiane di proteggere più efficacemente i rifugiati. "La folla ha superato un cordone di polizia e ha caricato forzatamente 137 rifugiati su due camion, trasferendoli in un'altra località di Banda Aceh. L'incidente ha lasciato i rifugiati scioccati e traumatizzati", si legge nel comunicato, che denuncia l’attacco come l’esito di una “campagna online coordinata di disinformazione e odio”. (segue) (Fim)