Indonesia: marina militare respinge barcone di rifugiati rohingya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Osservatori internazionali e attivisti per i diritti umani hanno criticato questo mese un piano predisposto dal governo dell’Indonesia per il rimpatrio di circa 1.500 rohingya nel loro Paese d'origine, il Myanmar, dove hanno subito persecuzioni e violenze. Il governo indonesiano ha annunciato il piano il 5 dicembre scorso senza fornire indicazioni in merito alle tempistiche dei rimpatri, e sostenendo che la provincia indonesiana di Aceh, dove avviene la maggior parte degli sbarchi di migranti rohingya, sta esaurendo spazio e risorse. Nelle ultime settimane, l’arrivo via mare di rohingya dal Bangladesh e da altri Paesi della regione aveva suscitato la dura reazione delle comunità locali, che avevano tentato più volte di respingere i migranti in mare. (segue) (Fim)