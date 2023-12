Hong Kong: attivista Tony Chung cerca asilo politico nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tony Chung, ex leader del gruppo indipendentista Studentlocalism di Hong Kong, è fuggito nel Regno Unito per richiedere asilo politico, dopo essere stato condannato nel 2021 a 43 mesi di reclusione ai sensi della controversa legge sulla sicurezza nazionale promulgata dalla Cina nella regione amministrativa speciale. A novembre 2021, un tribunale di Hong Kong aveva condannato Chung con le accuse di secessione e riciclaggio di denaro, negandogli la libertà su cauzione. Dopo essere stato rilasciato a giugno 2023 per buona condotta, ha deciso di lasciare il Paese a causa della sensazione di “immensa pressione e paura” sperimentata durante la detenzione. Come dichiarato dall’attivista al quotidiano “Washington Post”, durante la reclusione è stato costretto a prendere parte ad un programma di “deradicalizzazione” che non ha risparmiato attacchi agli Stati Uniti, accusati di manipolare la gioventù di Hong Kong. (Res)