Superbonus: fonti Chigi, stop uso improprio barriere architettoniche, tutela per persone disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto prevede il decreto specifico sul Superbonus varato oggi dal Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, vengono limitati gli interventi sottoposti all’agevolazione chiarendo a quali si fa riferimento. È necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti, a garanzia che i lavori vengano effettivamente realizzati per abbattere le barriere architettoniche. Dal primo gennaio 2024 la cessione del credito è consentita per le parti comuni dei condomini con uso abitativo e alle persone fisiche con redditi inferiori a 15mila euro. Il limite del reddito non si applica alle persone con disabilità mantenendone quindi la totale tutela. (Rin)