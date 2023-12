Ue: Tajani, grande stima per Draghi ma no a forzature su sue candidature a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella di candidare Mario Draghi, persona di "grandissimo spessore", a presidente della Commissione europea è una ipotesi ancora "prematura" e spendere ora il suo nome per "strappare un titolo di giornale" può risultare irrispettoso. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Zona bianca" in onda su Retequattro. "Mario Draghi è persona di grandissimo spessore, è stato un apprezzatissimo direttore della Banca centrale europea (Bce)", ruolo conquistato grazie a una battaglia "di grande successo di Silvio Berlusconi. È stato presidente di un governo di cui Forza Italia ha fatto parte, e può ricoprire qualsiasi ruolo, ma io non lo tirerei per la giacchetta. Usare il suo nome per fare un titolo di giornale o costruirci una battaglia politica è ora irrispettoso", ha detto Tajani. "Ho grande stima per Draghi", ma ci sono tempi e processi che devono ancora essere costruiti, ha precisato. (Res)