Usa: presidenziali 2024, dopo il Colorado anche il Maine squalifica Trump dalle primarie

- La segretaria di Stato del Maine, Shenna Bellows, ha dichiarato giovedì che l'ex presidente Donald Trump non è idoneo a comparire sulla scheda delle primarie dello Stato, assumendo una decisione analoga a quella del Colorado, primo Stato Usa a escludere Trump dalle primarie sulla base di un controverso ricorso al 14mo emendamento della Costituzione Usa. Bellows, esponente del Partito democratico, ha affermato di aver concluso che Trump "nel corso di diversi mesi sino al culmine del 6 gennaio 2021 (data dell’assalto al Congresso dei sostenitori dell’ex presidente), ha utilizzato una falsa narrazione di frode elettorale per incitare i suoi sostenitori e indirizzarli al Campidoglio, nel tentativo di impedire la certificazione delle elezioni del 2020 e il pacifico trasferimento di potere". (segue) (Was)