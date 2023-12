Usa: presidenziali 2024, dopo il Colorado anche il Maine squalifica Trump dalle primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come per il pronunciamento analogo in Colorado, la sentenza è destinata a innescare durissime polemiche sul fronte politico, oltre a una ulteriore battaglia legale. Nelle ore precedenti la sentenza, i legali di Trump avevano richiesto la ricusazione di Bellows: “La segretaria è un’esponente totalmente parziale del Partito democratico e una sostenitrice di (Joe) Biden che è del tutto incapace di assumere una decisione giusta e di garantire al popolo del Maine il diritto a votare il candidato di sua scelta. Ogni tentativo di rimuovere il nome del presidente Trump dalle schede è da considerare una chiara interferenza elettorale”, hanno affermato in una nota i legali dell’ex presidente, secondo cui “il pregiudizio e il rancore” di Bellows sono “così profondi” da impedire “una equa udienza su questa questione così importante”. (segue) (Was)