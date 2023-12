Usa: presidenziali 2024, dopo il Colorado anche il Maine squalifica Trump dalle primarie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In decine di Stati Usa sono state presentate mozioni per chiedere l’esclusione di Trump dalle primarie in vista delle elezioni presidenziali del 2024 in ragione del ruolo avuto dall’ex presidente nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, fatti per i quali il leader repubblicano è attualmente imputato. Tra questi Stati, il Maine è il primo a consentire al suo segretario di Stato di partecipare al giudizio. Mercoledì a esprimersi a favore di Trump è stata la Corte suprema del Michigan, mentre lo scorso 18 dicembre l’ex presidente è stato escluso dalle primarie repubblicane in Colorado. (Was)