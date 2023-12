Usa: presidenziali 2024, squalifica di Trump in Maine suscita condanne bipartisan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Maine di squalificare l’ex presidente Donald Trump dalle primarie in quello Stato in vista delle elezioni presidenziali in programma negli Usa il prossimo anno, ha suscitato un coro unanime di condanne da parte di numerosi membri del Partito repubblicano, e persino da parte di alcuni esponenti del Partito democratico. La senatrice repubblicana Susan Collins, che a Washington rappresenta proprio il Maine, ha dichiarato che il giudizio in merito all’operato di Trump in occasione dell’assalto al Congresso del 6 gennaio dovrebbe essere lasciato agli elettori: “Dovrebbero essere gli elettori del Maine a decidere chi debba vincere le elezioni, e non un segretario di Stato scelto da un organo legislativo”, ha scritto Collins su X (Twitter), aggiungendo che la decisione della segretaria di Stato del Maine “negherebbe a migliaia di elettori l’opportunità di votare il candidato di loro scelta, e per tale ragione dovrebbe essere annullata”. Anche il deputato democratico Jared Golden, rappresentante del medesimo Stato, ha criticato la decisione della segretaria di Stato Shenna Bellows: “Ho votato in favore dell’impeachment di Donald Trump per il suo ruolo nell’insurrezione del 6 gennaio. Non credo dovrebbe essere rieletto presidente degli Stati Uniti”, ha affermato il deputato in una nota. “Tuttavia, siamo una nazione fondata sulle leggi, e sino a quando sarà effettivamente riconosciuto colpevole di insurrezione, dovrebbe essergli consentito di comparire sulle schede”. (segue) (Was)