Usa: presidenziali 2024, squalifica di Trump in Maine suscita condanne bipartisan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida Ron DeSantis, candidato come Trump alle primarie del Partito repubblicano, ha affermato che la decisione di Colorado e Maine “apre il vaso di Pandora”: “L’idea che un burocrate in una posizione esecutiva possa squalificare unilateralmente qualcuno da una carica pubblica rovescia ogni nozione di giusto processo costituzionale cui questo Paese si è attenuto per oltre 200 anni”, ha dichiarato il governatore, suggerendo che sulla base dei medesimi presupposti un segretario di Stato repubblicano potrebbe squalificare Joe Biden dalla presidenza per la “massiccia invasione” di migranti irregolari al confine con il Messico. “Non credo affatto sia un giudizio sostenibile di fronte alla Corte Suprema”, ha aggiunto DeSantis riferendosi alle squalifiche elettorali di Trump, “ma penso sarà una costante di questo anno elettorale”. Un’altra candidata repubblicana alla presidenza, l’ex ambasciatrice all’Onu Nikki Haley, ha dichiarato ieri che se eletta alla Casa Bianca concederebbe il perdono presidenziale a Trump “nel migliore interesse del Paese”: “L’esito migliore per questo Paese è che una persona di 80 anni non venga chiusa in prigione, e continui da lì a dividere il nostro Paese”, ha detto Haley. Infine, il deputato repubblicano James Comer, della Commissione per la supervisione della Camera dei rappresentanti, ha detto di non essere sorpreso dal pronunciamento a carico dell'ex presidente: “Temo accadrà in altri Stati”, ha detto il deputato, sostenendo si tratti “di palesi interferenze elettorali”. (Was)