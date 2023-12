Taiwan: crollano gli investimenti dell’Isola in Cina, crescono in Usa ed Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del Partito Progressista Democratico di Taiwan, guidata dal presidente Tsai Ing-wen, che ha adottato un approccio deciso nei confronti di Pechino avvicinandosi agli Stati Uniti, cerca di ridurre la dipendenza economica dell'isola dalla Cina. Misure come incentivi per le aziende che riportano la produzione da Cina a Taiwan hanno accelerato il distanziamento economico tra le due sponde dello Stretto. Le spese taiwanesi in Cina sono crollate non solo dal picco dell'84 per cento nel 2010, quando Taiwan e la Cina firmarono l'equivalente di un accordo di libero scambio, ma anche dal 2022, quando la Cina rappresentava ancora il 34 per cento degli investimenti di Taiwan. Si prevede che il totale di quest'anno si attesterà a meno della metà del minimo registrato nel 1999, quando gli investimenti in Cina erano stati il 29 per cento degli Ide totali dell’isola. (Res)