Corea del Sud: sfruttamento lavoro, Corte Suprema conferma condanna aziende giapponesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Corea del Sud ha confermato ieri le decisioni dei tribunali inferiori che ordinano alle aziende giapponesi Hitachi Zosen Corp. e Mitsubishi Heavy Industries Ltd. di pagare danni a cittadini sudcoreani per lo sfruttamento del lavoro durante la Seconda guerra mondiale. Già la scorsa settimana, la Corte Suprema aveva ordinato a Mitsubishi Heavy e alla Nippon Steel Corp. del Giappone di risarcire le vittime del lavoro forzato durante il periodo di dominio coloniale del Giappone sulla Penisola coreana. Delle tre sentenze emesse ieri, quella contro Hitachi Zosen è stata la prima della Corte Suprema a causa di quell’azienda di ingegneria in una causa legale per il lavoro durante la Seconda guerra mondiale. Le sentenze di giovedì hanno confermato una decisione dell’Alta corte di Seul nel gennaio 2019, che ordinava a Hitachi Zosen di risarcire gli ex lavoratori, e decisioni della stessa Corte nel giugno 2019 e dell’Alta corte di Gwangju nel dicembre 2018 che ordinavano a Mitsubishi Heavy di risarcire gli ex lavoratori. (segue) (Git)